Draghi: «L’Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia e della Svezia» (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Vogliamo aiutare l’Ucraina a difendersi. L’abbiamo fatto in passato, lo faremo quando è necessario. Nella difesa dell’Ucraina, gli europei sono tutti insieme: siamo parte di una decisione presa dall’Unione Europea, siamo membri leali dell’Unione Europea». È quanto ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di una decisione che vede gli Stati membri dell’Ue «tutti insieme, è una decisione dell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue». Draghi sull’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato «La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Vogliamo aiutare l’Ucraina a difendersi. L’abbiamo fatto in passato, lo faremo quando è necessario. Nella difesa dell’Ucraina, gli europei sono tutti insieme: siamo parte di unapresa dall’Unione Europea, siamo membri leali dell’Unione Europea». È quanto ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di unache vede gli Stati membri dell’Ue «tutti insieme, è unadell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue».sull’adesione dialla Nato «La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - pietroraffa : == 'L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia, di aderire alla… - matteosalvinimi : A Palazzo Chigi ho incontrato il presidente Draghi dopo la sua missione a Washington. Finalmente si è parlato di P… - erminio_erminia : #18maggio #Draghi fra non molto si dovrà preoccupare di essere lui ad essere espulso la #Russia e #Putin...insieme… - Moixus1970 : RT @pietroraffa: == 'L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia, di aderire alla Nato'.… -