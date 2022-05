Conte irritato per la nomina di Stefania Craxi | telefonate di fuoco dopo lo “scippo” al M5s | convocati i vertici grillini

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’elezione dialla presidenza della Commissione Esteri del Senato, sfilata al Movimento 5 Stelle e all’ex capogruppo Ettore Licheri anche lui in corsa per la carica, sarà l’argomento principale sul tavolo del Consiglio nazionale del M5Sche il leaderconvocherà già nelle prossime ore. Nel frattempo, come riportato da Adnkronos, il clima sembra non essere dei migliori. Fonti interne al Movimento raccontano di un Giuseppe«molto adirato», impegnato in «di». IlPetrocelli continua così a provocare un terremoto nella maggioranza: il M5S incassa la sconfitta nonostante l’appoggio del Pd, dovendo quindi rinunciare alla guida della terza Commissione. Il movimento guidato da, fino a ieri sera non aveva ...