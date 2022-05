Commissione Esteri del Senato a Stefania Craxi, ira Conte. Il M5s perde un altro pezzo (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - È 'bufera' dentro e fuori il Movimento 5 stelle dopo l'elezione della forzista Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, fin'ora a guida - rivendicata fino all'ultimo - del M5s. E nel frattempo M5s oggi perde un altro pezzo. Se ne va, infatti, il Senatore Vito Petrocelli titolare dimissionato della terza Commissione, finito nella bufera per le sue posizioni sull'Ucraina, ma mai espulso dal gruppo. Craxi passa alla seconda votazione con 12 voti mentre 9 sono quelli che vanno al pentastellato Ettore Licheri e la giornata si trasforma in reciproci j'accuse fra le forze di maggioranza. Conte 'irritato' per la situazione convoca il Consiglio nazionale ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - È 'bufera' dentro e fuori il Movimento 5 stelle dopo l'elezione della forzistaalla presidenza delladel, fin'ora a guida - rivendicata fino all'ultimo - del M5s. E nel frattempo M5s oggiun. Se ne va, infatti, ilre Vito Petrocelli titolare dimissionato della terza, finito nella bufera per le sue posizioni sull'Ucraina, ma mai espulso dal gruppo.passa alla seconda votazione con 12 voti mentre 9 sono quelli che vanno al pentastellato Ettore Licheri e la giornata si trasforma in reciproci j'accuse fra le forze di maggioranza.'irritato' per la situazione convoca il Consiglio nazionale ...

GiuseppeConteIT : Il voto in Commissione Esteri certifica che questa maggioranza esiste solo sulla carta. Registriamo che se ne è for… - SimoneAlliva : Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'… - ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - myo75ho : RT @SimoneAlliva: Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'anness… - JPaciacia : RT @GiuseppeConteIT: Il voto in Commissione Esteri certifica che questa maggioranza esiste solo sulla carta. Registriamo che se ne è format… -