Cent’anni di Pasolini, Walter Siti a Bergamo: “Un totale distruttore, ma che voleva essere amato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. “Se fosse vivo ora penso si sarebbe buttato su Instagram e su Facebook. Gli piaceva discutere con la gente. Però credo anche che dopo un mese se ne sarebbe allontanato. Perché non sopportava quella che lui chiamava l’irrealtà, e siccome i social sono il mondo dell’irrealtà per eccellenza, ne sarebbe stato disgustato”. A cento anni dalla sua nascita Pier Paolo Pasolini sarebbe ancora oggi un personaggio provocatorio, divisivo, scandalizzante. È l’immagine che ne dà il grande scrittore Walter Siti, uno dei maggiori esperti di Pasolini e ospite martedì a Bergamo Next Level per un talk dedicato al centenario della nascita dell’autore, nel 1922. Siti, che ha dialogato insieme ai docenti Marco Antonio Bazzocchi dell’Università di Bologna – altro esperto di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022). “Se fosse vivo ora penso si sarebbe buttato su Instagram e su Facebook. Gli piaceva discutere con la gente. Però credo anche che dopo un mese se ne sarebbe allontanato. Perché non sopportava quella che lui chiamava l’irrealtà, e siccome i social sono il mondo dell’irrealtà per eccellenza, ne sarebbe stato disgustato”. A cento anni dalla sua nascita Pier Paolosarebbe ancora oggi un personaggio provocatorio, divisivo, scandalizzante. È l’immagine che ne dà il grande scrittore, uno dei maggiori esperti die ospite martedì aNext Level per un talk dedicato al centenario della nascita dell’autore, nel 1922., che ha dialogato insieme ai docenti Marco Antonio Bazzocchi dell’Università di Bologna – altro esperto di ...

