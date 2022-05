Carburanti | Staffetta | ' benzina ai massimi storici'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Già venerdì scorso la quotazione internazionale dellaha superato il record storico toccato lo scorso 8 marzo. E i prezzi alla pompa seguono la scia: la media nazionale in self service è vicina al record dello scorso 17 marzo, quando un litro di "verde" costava 2,219 euro/litro. La media di oggi – 1,854 euro/litro – incorpora infatti il taglio delle accise che vale 30,5 centesimi al litro, senza il quale saremmo a 2,159 euro/litro. E il valore non include ancora i rialzi che registriamo questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione diQuotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della. Stessa mossa per Tamoil. Per IP e Q8 registriamo invece un rialzo di 2 cent/litro sulla ...

