Zelensky | «Gli eroi di Azovstal ci servono vivi»

(Di martedì 17 maggio 2022) Ore 7.00 - Il presidente ucraino motiva l'accordo per la resa Il presidenteha spiegato al paese ed al mondo intero il perché ha dato l'ordine di arrendersi ai soldati rimasti asserragliati nell'acciaieriadi Mariupol. "Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi perchè l'Ucraina ha bisogno di, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole". Lo ha detto il presidente Volodymyr, citato dall'agenzia Ukrinform, confermando l'avvio dell'evacuazione dei militari che per 82 giorni hanno difeso l'acciaieriaa Mariupol. All'operazione, ha aggiunto, partecipano l'esercito ucraino e l'Intelligence in collaborazione con la Croce rossa e l'Onu.

Nel mezzo le faticose trattative, con il presidenteche chiede aiuto alla comunità internazionale eappelli dei militari per i civili feriti. Arrivano anche le struggenti parole delle ...Su Telegram è intervenuto in proposito lo stesso Volodymyr: 'Grazie al lavoro dei militari ... Voglio sottolineare cheeroi ucraini servono all'Ucraina vivi. È iniziata l'operazione per far ...(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, evacuati oltre 260 soldati dall’acciaieria Azovstal. “Si continua a lavorare per completare l’operazione” ha scritto su Telegram la viceministra della Difesa ucrai ...Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi», perché l'Ucraina «ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole», ha detto il presidente Zelensky ... in corso sforzi ...