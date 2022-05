Ucraina, 007 Gb: 'Mosca ricorrerà in modo pesante a bombardamenti di artiglieria' (Di martedì 17 maggio 2022) L'intelligence britannica nel suo aggiornamento della guerra in Ucraina evidenzia le prossime mosse di Mosca: 'Nelle prossime settimane la Russia probabilmente continuerà a ricorrere in modo pesante a ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) L'intelligence britannica nel suo aggiornamento della guerra inevidenzia le prossime mosse di: 'Nelle prossime settimane la Russia probabilmente continuerà a ricorrere ina ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - globalistIT : - SLN_Magazine : Guerra Ucraina, 007 Gb: 'Russia ha perso un terzo forze terra'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - DVannu5 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha sostenut… - GrazySap : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha sostenut… -