Tiene il passo il Samsung Galaxy S21 FE: con patch di maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) La scorsa settimana il colosso di Seul ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per il Samsung Galaxy S21 FE negli Stati Uniti. Adesso, gli utenti asiatici ed europei in possesso del terminale stanno ricevendo lo stesso trattamento, cui si aggiungeranno presto altri mercati. L'ultimo upgrade per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990BXXU2CVD9 in Europa. Nei Paesi asiatici, l'aggiornamento arriva, invece, con il pacchetto che portare il firmware alla versione G990EXXU2CVDA. Il nuovo aggiornamento porta con sé la patch di sicurezza di maggio 2022 che risolve diverse vulnerabilità di sicurezza riscontrate a bordo degli smartphone Samsung. L'upgrade potrebbe anche includere ...

