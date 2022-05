Spezia-Napoli: da oggi in vendita i biglietti per il Settore Ospiti, info e prezzi (Di martedì 17 maggio 2022) In riferimento al match Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30, lo Spezia Calcio informa che le autorità locali hanno disposto l’apertura delle vendite, per il Settore Ospiti, sui canali on line (vivaticket.it) e presso tutte le ricevitorie; inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del Napoli. Tifosi Napoli (Getty Images) La vendita libera dei tagliandi partirà martedì 17 e terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30 € La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) In riferimento al match, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30, loCalciorma che le autorità locali hanno disposto l’apertura delle vendite, per il, sui canali on line (vivaticket.it) e presso tutte le ricevitorie; inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del. Tifosi(Getty Images) Lalibera dei tagliandi partirà martedì 17 e terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio.: Intero (prezzo unico): 30 € La SSCinvita i propri tifosi a prendere visione delle ...

