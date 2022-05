Senato, fumata nera maggioranza su presidente commissione Esteri (Di martedì 17 maggio 2022) fumata nera nella riunione dei capigruppo di maggioranza del Senato sulla presidenza della commissione Esteri, azzerata e rinnovata dopo le dimissioni di massa dei suoi componenti per protestare contro le posizioni assunte sulla guerra in Ucraina dal presidente M5S (in attesa di espulsione) Vito Petrocelli. Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di palazzo Madama, a frenare sul riconoscimento della presidenza al Movimento 5 stelle che la deteneva in precedenza è soprattutto Forza Italia. I numeri della nuova commissione, tuttavia, dicono che la strada è in salita per il gruppo stellato, soprattutto se il centrodestra "di governo" dovesse decidere di provare a compattarsi con quello di opposizione rappresentato da Fratelli d'Italia. Ai nastri di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022)nella riunione dei capigruppo didelsulla presidenza della, azzerata e rinnovata dopo le dimissioni di massa dei suoi componenti per protestare contro le posizioni assunte sulla guerra in Ucraina dalM5S (in attesa di espulsione) Vito Petrocelli. Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di palazzo Madama, a frenare sul riconoscimento della presidenza al Movimento 5 stelle che la deteneva in precedenza è soprattutto Forza Italia. I numeri della nuova, tuttavia, dicono che la strada è in salita per il gruppo stellato, soprattutto se il centrodestra "di governo" dovesse decidere di provare a compattarsi con quello di opposizione rappresentato da Fratelli d'Italia. Ai nastri di ...

