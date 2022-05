Piemonte, questa è la Pompei medievale del biellese (Di martedì 17 maggio 2022) Ogni anno centinaia di turisti vanno in Piemonte per visitare la Pompei medievale del biellese. È Ricetto di Candelo, un complesso architettonico risalente al medioevo, sorto a Candelo. Si tratta di una delle costruzioni medievali meglio conservate in Europa. Il ricetto è una fortificazione realizzata all’interno di una cittadina, per proteggere il popolo e i beni alimentari della popolazione dagli attacchi nemici. LEGGI ANCHE:– La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte da visitare assolutamente Il Ricetto di Candelo di forma pentagonale, si estende su una superficie di circa 13 mila metri quadrati ed è composto da circa 200 edifici chiamati cellule. Completamente cinto da mura, ogni angolo è segnato da una torre cilindrica; 5 strade con un asse ovest est, sono intersecate da ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) Ogni anno centinaia di turisti vanno inper visitare ladel. È Ricetto di Candelo, un complesso architettonico risalente al medioevo, sorto a Candelo. Si tratta di una delle costruzioni medievali meglio conservate in Europa. Il ricetto è una fortificazione realizzata all’interno di una cittadina, per proteggere il popolo e i beni alimentari della popolazione dagli attacchi nemici. LEGGI ANCHE:– La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza inda visitare assolutamente Il Ricetto di Candelo di forma pentagonale, si estende su una superficie di circa 13 mila metri quadrati ed è composto da circa 200 edifici chiamati cellule. Completamente cinto da mura, ogni angolo è segnato da una torre cilindrica; 5 strade con un asse ovest est, sono intersecate da ...

Advertising

SilvioMagliano : Buongiorno a tutti. Oggi, alle ore 9.30, si discutono a #PalazzoLascaris tre mie interpellanze, rispettivamente sui… - Gabriel35114307 : @anto8301 @cepostaxtuitter Per conquistarti un uomo deve dirti che gli piaci da impazzire? ???? Io invece sono nell’e… - ValComm : RT @lousa_mo: Non è una notte limpida, ma lei è talmente splendente che questa sera sono riuscita comunque a catturarla cosi. La nostra sp… - InBardonecchia : Family - Sport - Holiday ?? #Bardonecchia… La Montagna da Spettacolo! ??Per te e la tua famiglia questa estate scegl… - nellyboccato : #esempremezzogiorno perché come pane non fa anche la biova e le biovette. Qui in questa zona del piemonte ( Ciriè… -