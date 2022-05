Minzolini sconsolato | “Strada per la pace in salita” Il negoziato impossibile

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Per Augustodiventa difficile immaginare untra Ucraina e Russia alle attuali condizioni della guerra. Il direttore de Il Giornale è ospite dell'edizione del 17 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, e analizza lo scenario del conflitto: “Nella trattativa per l'acciaieria si pensava che questo passaggio poteva essere l'inizio di una trattativa di. Probabilmente lo sarà pure, ma oggi Mosca e Kiev hanno affermato che non c'è nessun. Dirò di più che ci sono dichiarazioni di alcuni esponenti della Duma che dicono che sono dei prigionieri, dei terroristi e che bisognerebbe intervenire con la pena di morte. Questa è l'atmosfera che c'è, noi dobbiamo tentare di agire per aprire un varco, ma fino ad ora il varco non c'è. Purtroppo siamo ...