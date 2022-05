L’Inghilterra sta impazzendo per la guerra in tribunale tra le mogli di Rooney e Vardy. La BBC: “Meglio dei Reali” (Di martedì 17 maggio 2022) “Dimenticate la Corona”, scrive la sobria BBC. “L’unico dramma britannico di cui hai bisogno in questo momento è la faida nella vita reale tra due Wag – mogli e fidanzate delle stelle del calcio – attualmente in scena all’Alta Corte del Regno Unito”. Una storia che vede una contro l’altra Coleen Rooney, moglie di Wayne Rooney, Rebekah Vardy, moglie di Jamie Vardy: la signora Rooney accusa la signora Vardy di aver fornito informazioni private su di lei al Sun, che su queste cose ci sguazza. Accuse ritenute diffamatorie dalla accusata. Il processo in corso è diventato l’evento televisivo dell’anno, in Inghilterra. Tutto è iniziato nell’ottobre 2019. Coleen Rooney “incastrò” Rebekah Vardy bloccando tutti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) “Dimenticate la Corona”, scrive la sobria BBC. “L’unico dramma britannico di cui hai bisogno in questo momento è la faida nella vita reale tra due Wag –e fidanzate delle stelle del calcio – attualmente in scena all’Alta Corte del Regno Unito”. Una storia che vede una contro l’altra Coleene di Wayne, Rebekahe di Jamie: la signoraaccusa la signoradi aver fornito informazioni private su di lei al Sun, che su queste cose ci sguazza. Accuse ritenute diffamatorie dalla accusata. Il processo in corso è diventato l’evento televisivo dell’anno, in Inghilterra. Tutto è iniziato nell’ottobre 2019. Coleen“incastrò” Rebekahbloccando tutti ...

Advertising

napolista : L’Inghilterra impazzisce per la guerra in tribunale tra le mogli di Rooney e Vardy. La BBC: “Meglio dei Reali” Mrs… - LeverendoLovej : @PoliticaPerJedi Ma perchè in Germania, Inghilterra, Svizzera e Francia troviamo camerieri/pizzaioli/chef italiani?… - Lucchisius : @JonAshworth @UKLabour L'inghilterra di #BoJo è sempre più alla canna del gas e sta minacciando di povertà migliiai… - olguscka : @PosteSpedizioni ciao, ho acquistato un pacco in consegna con la Royal Mail, però sul mio citofono non è scritto il… - elisatomlinson_ : non ho capito sta cosa che louis è tipo l’inghilterra help -