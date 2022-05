“Io e Romina? Ora ve lo dico”. Albano Carrisi, sorpresa e gioia dei loro fan dopo queste parole (Di martedì 17 maggio 2022) Al Bano parla di Romina Power. Lo fa dopo diverso tempo di silenzio. I due sono stati una delle coppie più note e amate del mondo della musica e non solo. Si sono conosciuti alla fine degli anni ’60 ed è stato subito grande amore. Il 26 luglio del 1970 Albano Carrisi e Romina Power si sono sposati, poi sono arrivati Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. Nel frattempo i due continuano a sfornare successi come “Felicità” e “Nostalgia canaglia” e ottenere riconoscimenti. Nel 1999, però, arriva la separazione. Il matrimonio naufraga dopo quasi 30 anni e i due prendono strade diverse. dopo qualche anno, però, Al Bano e Romina Power ritrovano la sintonia, ma solo dal punto di vista artistico. Tornano a cantare in diversi concerti facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Al Bano parla diPower. Lo fadiverso tempo di silenzio. I due sono stati una delle coppie più note e amate del mondo della musica e non solo. Si sono conosciuti alla fine degli anni ’60 ed è stato subito grande amore. Il 26 luglio del 1970Power si sono sposati, poi sono arrivati Ylenia, Yari, Cristèl eJunior. Nel frattempo i due continuano a sfornare successi come “Felicità” e “Nostalgia canaglia” e ottenere riconoscimenti. Nel 1999, però, arriva la separazione. Il matrimonio naufragaquasi 30 anni e i due prendono strade diverse.qualche anno, però, Al Bano ePower ritrovano la sintonia, ma solo dal punto di vista artistico. Tornano a cantare in diversi concerti facendo ...

