Gas della Russia ‘spiezza in due’, e l’Italia ‘corre ai ripari’: Eni annuncia l’apertura di due distinti conti: uno sarà in euro e l’altro in rubli (Di martedì 17 maggio 2022) “Io ti spezzo in due”, così, il boxeur gigantesco russo ‘avvertiva’ prima del suono del gong, un preoccupato Rocky Balboa nell’omonima saga filmica, intitolata alla nobile arte. Paradossalmente, la stessa cosa che sta accadendo con il gas russo al quale, rinunciandovi, per l’Italia significherebbe passare il prossimo inverno in casa, con le coperte addosso; per non parlare poi delle tristi conseguenze occupazionali che comporterebbe alla maggior parte delle aziende del Paese. Eni predispone il pagamento di gas in rubli aprendo due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno in rubli presso la Gazprom Bank Dunque, come dire, ‘nel dubbio’ oggi attraverso un comunicato Eni ha reso noto che “In vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, Eni ha avviato in via cautelativa ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) “Io ti spezzo in due”, così, il boxeur gigantesco russo ‘avvertiva’ prima del suono del gong, un preoccupato Rocky Balboa nell’omonima saga filmica, intitolata alla nobile arte. Paradossalmente, la stessa cosa che sta accadendo con il gas russo al quale, rinunciandovi, persignificherebbe passare il prossimo inverno in casa, con le coperte addosso; per non parlare poi delle tristi conseguenze occupazionali che comporterebbe alla maggior parte delle aziende del Paese. Eni predispone il pagamento di gas inaprendo duecorrenti denominati K, uno ined uno inpresso la Gazprom Bank Dunque, come dire, ‘nel dubbio’ oggi attraverso un comunicato Eni ha reso noto che “In vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, Eni ha avviato in via cautelativa ...

Advertising

fattoquotidiano : La guerra energetica alla Russia pare già sopita. Bruxelles ha fatto sapere che si potrà continuare a pagare il gas… - Marcozanni86 : Il caos sul tema pagamento gas russo in #rubli e sul sesto pacchetto di sanzioni dimostra ancora una volta con la c… - Marcozanni86 : ++ Gas: Eni, avviata procedura apertura 2 conti ++ Un'altra pietra miliare nel rafforzamento della credibilità sul… - lorenzodalai : RT @Mavi88997508: #Draghi fuoriclasse: ha ottenuto la più alta #vaccinazione senza imporcela ufficialmente ma di fatto; mentre tutti telefo… - giacoomoconso : RT @annalisaPe: ??Abbiamo bisogno del gasdotto #EastMed? In attesa di #REPowerEU, il piano della Commissione ???? per ridurre la dipendenza da… -