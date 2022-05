Firmato un protocollo d’intesa tra la Procura e la Guardia di Finanza (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella mattinata di oggi, martedì 17 maggio, presso la Sala Riunioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno, Dott. Leonida Primicerio e il Comandante Regionale delle Fiamme Gialle della Campania, Gen. D. Giancarlo Trotta, hanno Firmato un protocollo che mira ad intensificare e rafforzare le sinergie in essere fra le due Istituzioni, in modo da addivenire ad un’efficace sistema di aggressione dei patrimoni di origine illecita. L’intesa in argomento, nel consolidare l’azione di contrasto dell’Autorità giudiziaria alla criminalità nell’area distrettuale della provincia di Salerno, conferma il preminente ruolo di polizia economico-finanziaria rivestito nel medesimo ambito ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella mattinata di oggi, martedì 17 maggio, presso la Sala Riunioni del Comando Provinciale delladidi Salerno, iltore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno, Dott. Leonida Primicerio e il Comandante Regionale delle Fiamme Gialle della Campania, Gen. D. Giancarlo Trotta, hannounche mira ad intensificare e rafforzare le sinergie in essere fra le due Istituzioni, in modo da addivenire ad un’efficace sistema di aggressione dei patrimoni di origine illecita. L’intesa in argomento, nel consolidare l’azione di contrasto dell’Autorità giudiziaria alla criminalità nell’area distrettuale della provincia di Salerno, conferma il preminente ruolo di polizia economico-finanziaria rivestito nel medesimo ambito ...

Advertising

VittorioDVito1 : RT @FilcaCisl: Edilizia: con Ance e ministeri Lavoro e Interno abbiamo firmato protocollo per integrare e valorizzare migranti provenienti… - anteprima24 : ** Firmato un protocollo d’intesa tra la #Procura e la Guardia di Finanza ** - TgrRaiTrentino : I reati in Trentino sono in calo da anni ma i cittadini si sentono sempre più insicuri. Per combattere il degrado… - AgenziaCoesione : RT @SudECoesione: ?? Le #ZES nella campagna di comunicazione #BeIT di @ITAtradeagency, promossa in tutto il mondo da @ItalyMFA. ?? È un esemp… - CipnesG : RT @SudECoesione: ?? Le #ZES nella campagna di comunicazione #BeIT di @ITAtradeagency, promossa in tutto il mondo da @ItalyMFA. ?? È un esemp… -