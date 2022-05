Feyenoord, Trauner: «Conto i giorni per la finale, non sono nervoso» (Di martedì 17 maggio 2022) Il difensore del Feyenoord Trauner ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Roma Gernot Trauner, difensore del Feyenoord, in una intervista a AD ha parlato della finale di Conference League che gli olandesi giocheranno contro la Roma. finale – «Teso per la finale? Affatto. Sì, è una partita diversa da quelle che ho mai giocato in carriera ma essere nervoso per qualcosa che non vedi l’ora di fare non è da me. Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi. Vogliamo vincere la finale, stiamo contando i giorni. Non dimenticherò presto questa stagione ma questo include una vittoria in finale. Anche quando ne parlo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Il difensore delha parlato in vista delladi Conference League contro la Roma Gernot, difensore del, in una intervista a AD ha parlato delladi Conference League che gli olandesi giocheranno contro la Roma.– «Teso per la? Affatto. Sì, è una partita diversa da quelle che ho mai giocato in carriera ma essereper qualcosa che non vedi l’ora di fare non è da me. Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi. Vogliamo vincere la, stiamo contando i. Non dimenticherò presto questa stagione ma questo include una vittoria in. Anche quando ne parlo ...

