“Era tutta una strategia”: smascherati i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Ora che succede? (Di martedì 17 maggio 2022) La rivelazione sui concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe sconvolgere l’intero programma e anche il suo pubblico Mettere un manipolo di personaggi pubblici, cosiddetti vip o presunti tali, su di un’isola deserta dall’altra parte del mondo è sempre un modo vincente per far parlare di sé e scatenare nuove vicende. Questo è l’incipit dell’Isola L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022) La rivelazione suidell’attuale edizionedeipotrebbe sconvolgere l’intero programma e anche il suo pubblico Mettere un manipolo di personaggi pubblici, cosiddetti vip o presunti tali, su di un’isola deserta dall’altra parte del mondo è sempre un modo vincente per far parlare di sé e scatenare nuove vicende. Questo è l’incipitL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Link4Universe : La superficie di Marte vista ieri dal rover Perseverance, della NASA, nel Cratere Jezero, nelle vicinanze dei resti… - maxpesciolino : RT @DavideR46325615: Rione Prati in tutta la sua sconcezza! Non sento più ragliare la Merlino, avrà perso il senso dell'olfatto? È chiaro c… - t9mlns : @91vfrless Non scherzo..CHE POI prima di andare a camminare era tutta intatta.. - marina82854013 : RT @MMaXXprIIme: Lo scorso anno l'Ucraina era il secondo Paese più povero di tutta Europa. A #Zelenski lo stanno riempiendo di miliardi. Tu… - Francaroma58 : @londontipton_e Se non c'era niente ed era singol non era così spiritosa e non faceva tutta la pubblicità al suo ex… -