"È una censura": Bianca Berlinguer in guai seri, denunciato il complotto RAI (Di martedì 17 maggio 2022) La conduttrice Bianca Berlinguer riceve il sostegno inaspettato di una famosa Senatrice: la denuncia alla RAI è senza precedenti. Bianca Berlinguer (fonte youtube)La sorte del talk-show di RAI 3 "CartaBianca" è appesa ad un filo. Nelle ultime settimane, infatti, si è ventilata l'ipotesi di epurare dal palinsesto della rete questo storico appuntamento di attualità e approfondimento. La conduttrice Bianca Berlinguer rischia perciò di restare orfana della sua trasmissione, e il motivo è presto detto. Galeotte sarebbero state le controverse ospitate a personalità come il Professor Alessandro Orsini, docente – poi silurato – della Luiss e responsabile del suo Osservatorio. L'esperto il politica estera e terrorismo ha infatti espresso molteplici volte idee decisamente ...

