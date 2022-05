Dove finiscono le mascherine che buttiamo nella spazzatura? Ecco perché sono un problema per l’ambiente (Di martedì 17 maggio 2022) Obbligatorie, facoltative, imposte, raccomandate. Da diversi giorni i nostri comportamenti quotidiani sono alle prese con le nuove disposizioni relative all’uso delle mascherine anti Covid-19. Al chiuso, all’aperto, al lavoro, a scuola, nei musei, a teatro: regole diverse per ogni contesto che spesso mandano in confusione anche il più ligio cittadino rispettoso delle normative. Ma c’è una cosa che accomuna tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) che abbiamo usato ed ancora usiamo in virtù (per colpa) della pandemia: prima o poi diventano rifiuti. E siccome ne abbiamo usate in quantità industriali, è chiaro che il problema della dispersione nell’ambiente è quanto mai drammatico. Senza contare che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel mondo 3 strutture sanitarie su 10 non dispongono di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Obbligatorie, facoltative, imposte, raccomandate. Da diversi giorni i nostri comportamenti quotidianialle prese con le nuove disposizioni relative all’uso delleanti Covid-19. Al chiuso, all’aperto, al lavoro, a scuola, nei musei, a teatro: regole diverse per ogni contesto che spesso mandano in confusione anche il più ligio cittadino rispettoso delle normative. Ma c’è una cosa che accomuna tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) che abbiamo usato ed ancora usiamo in virtù (per colpa) della pandemia: prima o poi diventano rifiuti. E siccome ne abbiamo usate in quantità industriali, è chiaro che ildella dispersione nelè quanto mai drammatico. Senza contare che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel mondo 3 strutture sanitarie su 10 non dispongono di ...

Advertising

fattoquotidiano : Armi, per il rapporto pubblicato dal Washington Post non si monitorano i rifornimenti: “La marea in arrivo è una ma… - Luce_news : Dove finiscono le mascherine che buttiamo nella spazzatura? Ecco perché sono un problema per l’ambiente - cufologo : Ora mi spiego dove finiscono milioni di matite rubate all'Ikea...geniali gli spagnoli ?? - maumacosi : @ardigiorgio Tutti pensano al territorio usato per le piantagioni, nessuno a quello dove vengono allevati i bovini… - avvofatto_ : RT @__voorpret: Come una grande storia d'amore. Ci sono quelle in cui è uno dei due la a chiuderla, quelle che finiscono di comune accordo… -