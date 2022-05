Centrodestra, vertice dei leader ad Arcore. Meloni avverte: «L’unità si costruisce nei fatti» (Di martedì 17 maggio 2022) È arrivata un po’ a sorpresa la notizia di un vertice oggi del Centrodestra, presenti Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I tre leader del Centrodestra si sono ritrovati a Villa San Martino, ad Arcore, dopo che ancora ieri Antonio Tajani, ai cronisti che gli chiedevano se l’incontro fosse in programma, rispondeva che «quando sarà il momento si vedranno loro tre». E loro tre si sono visti oggi a pranzo. Con Salvini c’era Roberto Calderoli, con Meloni Ignazio La Russa. Assenti, invece, i centristi, che hanno ugualmente valutato come positivo il fatto che si sia tenuto l’incontro. Il vertice dei leader del Centrodestra ad Arcore Berlusconi, Meloni e Salvini non si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) È arrivata un po’ a sorpresa la notizia di unoggi del, presenti Silvio Berlusconi, Giorgiae Matteo Salvini. I tredelsi sono ritrovati a Villa San Martino, ad, dopo che ancora ieri Antonio Tajani, ai cronisti che gli chiedevano se l’incontro fosse in programma, rispondeva che «quando sarà il momento si vedranno loro tre». E loro tre si sono visti oggi a pranzo. Con Salvini c’era Roberto Calderoli, conIgnazio La Russa. Assenti, invece, i centristi, che hanno ugualmente valutato come positivo il fatto che si sia tenuto l’incontro. IldeideladBerlusconi,e Salvini non si ...

