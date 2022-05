Caso Elisabetta Franchi | sui social la campagna #senzagiridiboa | “Contro un sistema che teme la maternità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo che le parole della stilista e imprenditricesu lavoro femminile esono finite al centro delle polemiche (“Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla per due anni”), un gruppo di cinque giornaliste – Valentina Petrini, Sara Giudice, Giulia Cerino, Francesca Nava, Micaela Farrocco – ha deciso di non restare in silenzio e di prendere posizione lanciando unacon gli hashtage #notinmyname. Il riferimento provocatorio è proprio alle parole usate dae in particolare quando ha detto: “Io le prendo quando hanno già fatto tutti i giri di boa e sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24“. All’iniziativa stanno aderendo ...