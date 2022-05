Al Centro arti visive gli studenti a "lezione" di comunicazione (Di martedì 17 maggio 2022) Esprimere in modo costruttivo la propria opinione, soprattutto quando è diversa da quella degli altri. E' questo il tema degli incontri promossi e organizzati dalla presidenza del consiglio comunale ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Esprimere in modo costruttivo la propria opinione, soprattutto quando è diversa da quella degli altri. E' questo il tema degli incontri promossi e organizzati dalla presidenza del consiglio comunale ...

Advertising

msmdz : RT @la_Biennale: #BiennaleArchivio In Biblioteca continuano gli appuntamenti del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporan… - jmagCH : Top story Festivals: @la_Biennale: '#BiennaleArchivio In Biblioteca continuano gli appuntamenti del Centro Internaz… - flacarla : RT @la_Biennale: #BiennaleArchivio In Biblioteca continuano gli appuntamenti del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporan… - la_Biennale : #BiennaleArchivio In Biblioteca continuano gli appuntamenti del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Cont… - HackLabTerni : Avete mai visto il nostro risolutore di cubo di Rubik? #hachlabterni #lego #legomindstorms #rubik #rubikscube… -