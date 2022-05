Affleck e Lopez: sesso a tempo | L’accordo che svilisce il matrimonio (Di martedì 17 maggio 2022) Un accordo prematrimoniale tra Jennifer López e Ben Affleck mostra come ormai si punti solamente a snaturare la concezione cristiana e trascendente del matrimonio come sacramento, per ridurlo a un mero accordo tra le parti volto a soddisfare le parti più basse e istintive dell’essere umano. La cosa più sorprendente è che tutto ciò viene L'articolo Affleck e Lopez: sesso a tempo L’accordo che svilisce il matrimonio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 17 maggio 2022) Un accordo prematrimoniale tra Jennifer López e Benmostra come ormai si punti solamente a snaturare la concezione cristiana e trascendente delcome sacramento, per ridurlo a un mero accordo tra le parti volto a soddisfare le parti più basse e istintive dell’essere umano. La cosa più sorprendente è che tutto ciò viene L'articolocheilproviene da La Luce di Maria.

