X-Factor e Italia's got talent verso la cancellazione: il colpo di scena (Di lunedì 16 maggio 2022) Il futuro di due dei programmi più amati è in bilico: X-Factor e Italia's got talent verso l'addio? X-Factor e Italia's got talent potrebbero presto essere cancellati. Questo il colpo di scena che potrebbe decisamente sorprendere in negativo i milioni di fan dei due programmi, che da anni vengono trasmessi sui canali di Sky. L'indiscrezione lanciata da TVBlog.it ha però dell'incredibile, visto che nonostante i grandi apprezzamenti i due format potrebbero presto sparire. Per quale motivo? La TV di Murdoch non avrebbe più intenzione di sborsare fior di quattrini per proseguire la produzione. Si tratta infatti di format dai costi elevatissimi che, recentemente, non hanno garantito grandi ritorni in termini economici a Sky. Nel corso ...

Sky dice stop a X Factor e Italia's Got Talent: 'Sarà l'ultima edizione' Pubblicato il 16 Maggio, 2022 Secondo alcune notizie pubblicate da TvBlog sembra che i famosi talent X Factor e Italia's Got Talent siano arrivati alla loro ultima edizione, infatti, per Sky ormai X Factor è diventato un costo eccessivo: 'Il programma costa troppo e non rende come una volta'