(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag –in seguenza trae la. Gli Stati Uniti vivono una fase di, come riporta Tgcom24.e innegli Usa Leche hanno insanguinatoe laseguono la strage di Buffalo di qualche giorno fa. A, in Texas, nella contea di Harris County, migliaia di persone si trovavano al mercatino delle pulci domenica pomeriggio. Poi gli spari furenti e le due vittime. Lo sceriffo Ed Gonzales commenta così alla Cnn l’accaduto: “Per ora, sembra che ifossero tutti probabili partecipanti all’alterco, nessun passante innocente ferito, per quanto ne sappiamo”, dice. ...

: strage Buffalo, martedi' visita di Biden alla città Il presidente, Joe Biden , si rechera' ... 'Dobbiamo fare tutto cio' che e' in nostro potere per porre fine a questoalimentato dall'...Un impressionante bilancio di morte Nel 2021 le armi da fuoco hanno fatto 45 mila morti negli, ... La rete delsi radica Tra le personalità della lista vi erano la Speaker, riconfermata, ... Usa, terrore sparatorie: 3 morti tra Houston e la California. Diversi feriti I due incidenti culminano un fine settimana di terrore, con la tragedia di Buffalo tornata a scuotere l'America. Joe Biden sarà nella città dello stato di New York martedì: vestirà i panni del ...Altre due sparatorie e altri morti. Si allunga lascia di sangue negli Stati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo ...