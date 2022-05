Renault, le attività in Russia passano allo Stato (ma c’è opzione di riacquisto) (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Renault cede le attività in Russia, che da oggi sono di proprietà dello Stato, come riporta l’Ansa. Ma l’opzione contenuta nell’accordo non lo rende una vera e propria nazionalizzazione. Renault e Stato russo: i contenuti dell’accordo Il ministero dell’Industria e del Commercio di Mosca rende noto in un comunicato che le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono di proprietà dello Stato. Come riporta la Tass, il governo ha il 100% delle azioni Renault Russia, e il 67,69% della Avtovaz è passata al NAMI. Così parla Luca de Meo, amministratore delegato di Renault: “Oggi abbiamo preso una decisione difficile ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag –cede lein, che da oggi sono di proprietà dello, come riporta l’Ansa. Ma l’contenuta nell’accordo non lo rende una vera e propria nazionalizzazione.russo: i contenuti dell’accordo Il ministero dell’Industria e del Commercio di Mosca rende noto in un comunicato che ledella casa automobilistica franceseinsono di proprietà dello. Come riporta la Tass, il governo ha il 100% delle azioni, e il 67,69% della Avtovaz è passata al NAMI. Così parla Luca de Meo, amministratore delegato di: “Oggi abbiamo preso una decisione difficile ma ...

