Ponte, domani interruzione idrica in alcune zone: i dettagli (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ponte (Bn) – domani interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria. Comunichiamo che a causa di lavori sulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di domani Martedì 17 Maggio 2022, nelle seguenti strade: – Via Reventa; – Via G. Ocone; – Via San Benedetto; – Via Belvedere; Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –per lavori di manutenzione straordinaria. Comunichiamo che a causa di lavori sulla rete, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 16.00 diMartedì 17 Maggio 2022, nelle seguenti strade: – Via Reventa; – Via G. Ocone; – Via San Benedetto; – Via Belvedere; Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

