Peste suina | Roma Zona infetta | la mappa e i confini

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana' che… - TgLa7 : Peste suina: #Ue, immediata istituzione zona #infetta a #Roma. Lo indica decisione Commissione europea pubblicata i… - fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - CosenzaChannel : A Roma esplode l'emergenza peste suina: zona rossa fino al 31 agosto - ZenatiDavide : CHE FIGURA – Bruxelles intima: Roma zona rossa per la peste suina. Piano di abbattimento dei cinghiali e recinzioni… -

'Sono stati reperiti fondi per 400mila euro per dare il via al primo tratto della recinzione al confine tra Liguria e Piemonte per limitare la diffusione della. È l'inizio di un percorso politico e amministrativo, che dovrà necessariamente individuare risorse più corpose per finalizzare la messa in sicurezza dei territori. La Lega continuerà a ...C'è un primo provvedimento europeo per i casi dirilevati nel comune di Roma. L'Italia 'provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate come zona infetta e dei relativi prodotti verso ...Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Si allarga la zona rossa per l'emergenza peste suina nella Capitale. L'estensione del perimetro rispetto al provvedimento del ...Emergenza Roma: aumentano i casi di peste suina nella capitale. Trovato un cucciolo di cinghiale morte e Andrea Costa si è espresso.