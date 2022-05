Lotta salvezza Serie A: Salernitana e Cagliari si giocano l’ultimo slot libero (Di lunedì 16 maggio 2022) Venezia e Genoa sono ufficialmente retrocesse in Serie B. Gli ultimi novanta minuti del campionato di massima Serie metteranno in palio lo slot finale che comporrà il convoglio definitivo che salperà dal porto A per approdare in cadetteria. La Lotta salvezza della Serie A, adesso, è una questione riservata a due squadre: Salernitana e Cagliari. Gli incastri dei risultati di ieri, infatti, non hanno ufficializzato soltanto le retrocessioni di arancioneroverdi e rossoblù: altre due liguri abitanti dei bassifondi della classifica, Spezia e Sampdoria, si sono matematicamente assicurate la permanenza lasciando granata e doriani a combattere, tra di loro, nell’ultimo atto di questa stagione sportiva così incerta. Lotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Venezia e Genoa sono ufficialmente retrocesse inB. Gli ultimi novanta minuti del campionato di massimametteranno in palio lofinale che comporrà il convoglio definitivo che salperà dal porto A per approdare in cadetteria. LadellaA, adesso, è una questione riservata a due squadre:. Gli incastri dei risultati di ieri, infatti, non hanno ufficializzato soltanto le retrocessioni di arancioneroverdi e rossoblù: altre due liguri abitanti dei bassifondi della classifica, Spezia e Sampdoria, si sono matematicamente assicurate la permanenza lasciando granata e doriani a combattere, tra di loro, nelatto di questa stagione sportiva così incerta....

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Retrocede il @GenoaCFC , si salva la @sampdoria . Lotta salvezza a due tra @OfficialUSS1919 e… - Agenzia_Ansa : SERIE A | Dopo Venezia è il Genoa la seconda retrocessa in serie B. La sconfitta con il Napoli e quella del Cagliar… - UnioneSarda : #Sardegna - Il #Cagliari a un passo dalla serie B, lotta salvezza con la Salernitana - AndreaKingOfBe1 : @Elisa_DiIorio Concordo eli ma se avessero dato la contemporaneità pure x la lotta salvezza era più avvincente e gi… - MatteoDAmbros12 : @wildbanana00 @tonysmn95 @FBiasin Peggio di Cagliari non credo visto come sono scesi in campo ieri sera. Alla faccia della lotta salvezza. -