Advertising

zaiapresidente : ?? Stanotte dei vandali hanno imbrattato la basilica del Santissimo Redentore sull’isola della Giudecca a Venezia co… - MagaMagaoz : Metà dei naufraghi non partecipa alla trasmissione ??#PlayaEsgamada #isola - supereroetv : RT @sondaggidianton: Votiamo Fabrizia vi prego la meno peggio dei 5. Attiviamoci #isolaparty #isola #Nicolas #isoladeifamosi - sondaggidianton : Votiamo Fabrizia vi prego la meno peggio dei 5. Attiviamoci #isolaparty #isola #Nicolas #isoladeifamosi - Nikina_music : Raga ho dei problemi io o vedo i capelli di Ilary un po' gialli? #isola -

L'Famosi perde pezzi. Dopo Roger c'è Nick in stampelle. Ecco cosa sta succedendo . La vocecugini di campagna ha subito un piccolo intervento e d urante la puntata del 16 maggio si è ...In particolare, grazie alle osservazionisoggetti ritratti, l'artista punta a trasmettere, ...inizia negli anni '70 quando viene coinvolto nel restauro dell' Eremo di Santa Caterina all'd'...E il fratello di Guendalina Tavassi si posiziona al fianco di Nicolas Vaporidis. Ciò nonostante Edoardo crede all’amico conosciuto a L’isola dei famosi 2022 e non alla biondissima Henger, sulla base ...L'Isola dei Famosi perde pezzi. Dopo Roger c'è Nick in stampelle. Ecco cosa sta succedendo. La voce dei cugini di campagna ha subito un piccolo intervento e durante la puntata del ...