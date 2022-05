Isola dei famosi | naufraga costretta a tornare in Italia | per lei non c’è stata alternativa

Leggi su topicnews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il percorso di una concorrente dell’deisi è interrotto bruscamente, motivo per cui è rientrata nel nostro Paese Tra pochissimo si aprirà il sipario su una nuova puntata de L’dei. La sedicesima edizione del reality show procede alla grande, con i naufraghi che finora sono riusciti a catturare la curiosità, nonché l’attenzione del pubblico da casa. Chi più e chi meno i concorrenti stanno dando buona prova di combattività. Al contrario degli anni passati, i protagonisti non si sono lamentati più di tanto, nonostante le avverse condizioni in cui si trovano.dei(Websource)Per lo meno non si sono registrate molte scene di pianti disperati, forse anche per decisione della stessa Ilary Blasi che preferisce concentrarsi sul gioco ...