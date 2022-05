Il Papa scherza | “Un po’ di tequila per il mio ginocchio…!”

Advertising

RaiNews : Dei seminaristi messicani ringraziano il Pontefice e si accertano dello stato della sua salute. Bergoglio ascolta e… - ninda1952 : RT @RaiNews: Dei seminaristi messicani ringraziano il Pontefice e si accertano dello stato della sua salute. Bergoglio ascolta e risponde:… - La7tv : #intanto Papa Francesco ironizza sul suo ginocchio malato - comando117 : RT @RaiNews: Dei seminaristi messicani ringraziano il Pontefice e si accertano dello stato della sua salute. Bergoglio ascolta e risponde:… - infoitinterno : Il Papa scherza sul suo ginocchio: 'Mi servirebbe un po' di tequila' - L'Unione -

Francescodicendo che un bicchierino di tequila lo aiuterebbe ad alleviare il fastidio al ginocchio dolorante, che ha costretto l'85enne Pontefice argentino a usare una sedia a rotelle. "...Francesco non rinuncia a scherzare con un gruppo di seminaristi dal Messico, che lo salutano in Piazza San Pietro. 'Sapete di cosa avrei bisogno per il mio ginocchio Di un po' di tequila!'. E ...La mattina di Tutti Pazzi per RDS si arricchisce con Giacomo 'Ciccio' Valenti, il papà degli scherzi telefonici in radio! Ogni mattina cresce il numero degli scherzi durante la trasmissione più ...17 Maggio 2022 12:19. La battuta leggera e simpatica di Papa Francesco ad alcuni fedeli spagnoli è diventata virale sui social. “Cosa serve per la mia gamba La battuta del Santo Padre è diventata vir ...