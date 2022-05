Il Consiglio di Confindustria approva programma e squadra di Giovanna Ricuperati (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Come previsto da Statuto, nella riunione odi lunedì del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, la Presidente designata per il quadriennio 2022-2026, Giovanna Ricuperati, ha presentato le linee guida del programma e la squadra di Presidenza che la affiancherà nel primo biennio di mandato. Nel corso del suo intervento, Giovanna Ricuperati ha sottolineato “di voler proseguire l’importante lavoro svolto dall’Associazione, valorizzando ulteriormente il ruolo di Confindustria Bergamo sul territorio e rafforzando, in parallelo, i rapporti associativi”. “Siamo determinati – ha aggiunto – a portare il nostro contributo in termini di progetti e azioni di supporto alle imprese sui focus da sempre nei radar dell’Associazione, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Come previsto da Statuto, nella riunione odi lunedì delGenerale diBergamo, la Presidente designata per il quadriennio 2022-2026,, ha presentato le linee guida dele ladi Presidenza che la affiancherà nel primo biennio di mandato. Nel corso del suo intervento,ha sottolineato “di voler proseguire l’importante lavoro svolto dall’Associazione, valorizzando ulteriormente il ruolo diBergamo sul territorio e rafforzando, in parallelo, i rapporti associativi”. “Siamo determinati – ha aggiunto – a portare il nostro contributo in termini di progetti e azioni di supporto alle imprese sui focus da sempre nei radar dell’Associazione, ...

