Il 40enne che accoltella la fidanzata a Pistoia perché la trova con un altro uomo (Di lunedì 16 maggio 2022) Un 40enne di Firenze è piantonato in ospedale in stato di fermo per tentato omicidio con l’accusa di aver accoltellato la fidanzata dopo averla trovata con un altro uomo: è successo domenica a Cutigliano, in provincia di Pistoia, protagonisti della vicenda una coppia di artisti di strada trasferitisi da poco. L’uomo è entrato in casa della compagna e – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti prontamente sul posto – ha scoperto che questa aveva una relazione anche con un’altra persona, un 50enne della zona. Così è corso in cucina, ha preso un coltello e ha colpito la giovane donna all’addome. Poi, brandendo anche un piccolo attrezzo da giardinaggio, si è scagliato contro il 50enne, che però ha riportato “solo” una ferita alla testa ed è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Undi Firenze è piantonato in ospedale in stato di fermo per tentato omicidio con l’accusa di averto ladopo averlata con un: è successo domenica a Cutigliano, in provincia di, protagonisti della vicenda una coppia di artisti di strada trasferitisi da poco. L’è entrato in casa della compagna e – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti prontamente sul posto – ha scoperto che questa aveva una relazione anche con un’altra persona, un 50enne della zona. Così è corso in cucina, ha preso un coltello e ha colpito la giovane donna all’addome. Poi, brandendo anche un piccolo attrezzo da giardinaggio, si è scagliato contro il 50enne, che però ha riportato “solo” una ferita alla testa ed è ...

