Hernanes | «Mi aspettavo di più da Felipe Anderson Si è perso»

(Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole dell’ex centrocampista brasilianoha ricordato il suo passato alla Lazio, toccando davvero tantissimi temi. Queste le parole del brasiliano, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio. JUVE-LAZIO – «Vedo meglio i biancocelesti. La Juve viene dalla finale di Coppa Italia, che potrebbe farsi sentire. La spinta dello Stadium potrebbe fare la differenza, ma la Lazio ha un grande obiettivo da raggiungere». SARRI – «Penso che verrà accolto bene dal tifo juventino. Vincere lo scudetto non è scontato e quindi lui ha fatto bene a Torino». MILINKOVIC – «Non ho visto tantissime partite. Mi sono preso un periodo di transizione. Comunque lui è uno dei centrocampisti più forti, anche se non posso dare un giudizio troppo preciso. Però, insomma, sì mi piace molto e ha grandi qualità».– «Mi ...

