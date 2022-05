Fedez e J-Ax hanno fatto pace: gli indizi che fanno impazzire i loro fan (Di lunedì 16 maggio 2022) Sembrava ormai un rapporto irrecuperabile, ma Fedez e J-Ax sono tornati ad avvicinarsi inaspettatamente. Protagonisti assoluti della scena dal 2015 al 2018 con le loro hit estive sempre in cima alle classifiche italiane, i due si separarono per questioni legate alla loro società. Fu la fine di un’era musicale e soprattutto di un’amicizia. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e scambiarsi storie a dir poco sorprendenti. Amici 21, il tenero gesto di Carola Puddu dopo la vittoria di Luigi Strangis La ballerina di Alessandra Celentano non ha dimenticato quello che aveva sussurrato a Luigi dopo la sua eliminazione Fedez e J-Ax: i motivi della lite Era ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Sembrava ormai un rapporto irrecuperabile, mae J-Ax sono tornati ad avvicinarsi inaspettatamente. Protagonisti assoluti della scena dal 2015 al 2018 con lehit estive sempre in cima alle classifiche italiane, i due si separarono per questioni legate allasocietà. Fu la fine di un’era musicale e soprattutto di un’amicizia. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, i dueiniziato a seguirsi su Instagram e scambiarsi storie a dir poco sorprendenti. Amici 21, il tenero gesto di Carola Puddu dopo la vittoria di Luigi Strangis La ballerina di Alessandra Celentano non ha dimenticato quello che aveva sussurrato a Luigi dopo la sua eliminazionee J-Ax: i motivi della lite Era ...

