Elizabeth, la recensione: un documentario sui generis per raccontare la Regina Elisabetta II (Di lunedì 16 maggio 2022) La nostra recensione di Elizabeth, l'originale e frizzante documentario del 2022 di Roger Michell, che celebra la vita della più longeva sovrana vivente, Elisabetta II, evento speciale al cinema il 16-17-18 maggio con Lucky Red. Nel realizzare documentari oggigiorno su importanti figure storiche è sempre più difficile non finire nei soliti stilemi cronologici da biopic classico. Come spiegheremo nella nostra recensione di Elizabeth, il documentario del regista Premio Oscar Roger Michell, che esce al cinema come evento speciale il 16-17-18 distribuito da Lucky Red, questo è molto lontano dall'essere uno di quei casi, per la gioia di alcuni, mentre altri probabilmente storceranno il naso. Un documentario sui generis Roger Michell per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) La nostradi, l'originale e frizzantedel 2022 di Roger Michell, che celebra la vita della più longeva sovrana vivente,II, evento speciale al cinema il 16-17-18 maggio con Lucky Red. Nel realizzare documentari oggigiorno su importanti figure storiche è sempre più difficile non finire nei soliti stilemi cronologici da biopic classico. Come spiegheremo nella nostradi, ildel regista Premio Oscar Roger Michell, che esce al cinema come evento speciale il 16-17-18 distribuito da Lucky Red, questo è molto lontano dall'essere uno di quei casi, per la gioia di alcuni, mentre altri probabilmente storceranno il naso. UnsuiRoger Michell per ...

