A muso duro, campioni di vita: cast, trama e dove viene trasmesso il film Rai (Di lunedì 16 maggio 2022) che ha come protagonista l'attore Flavio Insinna. A muso duro, campioni di vita: trama e dove viene trasmesso il film Rai Il film A muso duro – campioni di vita, in onda su Rai 1 alle ore 21:30 di lunedì 16 maggio 2022, ha come protagonista Antonio Maglio, medico dell'INAIL al quale si deve la nascita della Paralimpiadi. Il personaggio di Antonio Maglio è interpretato dall'attore e conduttore televisivo Flavio Insinna. La trama del film è ambientata tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso e i fatti si svolgono all'interno del centro riabilitativo di Villa Marina, situato in prossimità del mare a Ostia.

