Video l'Eredità 15 maggio 2022: Eleonora di Torino (Di domenica 15 maggio 2022) l'Eredità di domenica 15 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Eleonora di Torino. Eleonora è una wedding planner, ha una laurea magistrale in Comunicazione e lavora in una agenzia irlandese che lavora con coppie americane che si sposano in Italia. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ...

