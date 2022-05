“Usavo delle sostanze…”. Jeramias Rodriguez choc: la confessione in diretta. “Ho toccato il fondo” (Di domenica 15 maggio 2022) Jeremias Rodriguez, la confessione choc in diretta. Reduce dall’esperienza vissuta insieme agli altri naufraghi sull’Isola dei Famosi, il fratello di Belen e Cecilia è stato ospite nello studio di Verissimo. E come spesso accade, proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, gli ospiti Vip trovano sempre il modo per raccontarsi. Ed è stato così anche per Jeremias Rodriguez, che ha deciso di raccontare un momento difficile del passato. Jeremias Rodriguez per molti è diventato uno dei personaggi più seguiti di sempre. Un carattere deciso, ma anche un animo sensibile, due aspetti che sembrano aver sempre giocato a suo favore anche in momenti non sempre facili vissuti sull’Isola dei Famosi. Poi la confessione choc in diretta tv. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Jeremias, lain. Reduce dall’esperienza vissuta insieme agli altri naufraghi sull’Isola dei Famosi, il fratello di Belen e Cecilia è stato ospite nello studio di Verissimo. E come spesso accade, proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, gli ospiti Vip trovano sempre il modo per raccontarsi. Ed è stato così anche per Jeremias, che ha deciso di raccontare un momento difficile del passato. Jeremiasper molti è diventato uno dei personaggi più seguiti di sempre. Un carattere deciso, ma anche un animo sensibile, due aspetti che sembrano aver sempre giocato a suo favore anche in momenti non sempre facili vissuti sull’Isola dei Famosi. Poi laintv. ...

Advertising

martafranze : @sickbr1 a me fanno impressione tipo le bimbe piccole vestite come delle 18enni qualunque ma io usavo le lelly Kelly porcod - Candeggina_ : Io 'Ciao chat delle mamme, scusate la domanda, dove avete trovato lo strumento didattico X richiesto dalla maestra?… - imarealmoon : RT @fraversion: l’Armenia ha detto: che me ne frega della vostra scenografia mastodontica e delle cascatelle d’acqua, io voglio una scena m… - fraversion : l’Armenia ha detto: che me ne frega della vostra scenografia mastodontica e delle cascatelle d’acqua, io voglio una… - Kakkorin02 : la gente che si sta accorgendo ora dell'esistenza delle reazioni su #WhatsApp mentre io le usavo mesi fa- -