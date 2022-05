Usa, spari in un supermercato a Buffalo: almeno 10 morti - Fermato un 18enne suprematista bianco (Di domenica 15 maggio 2022) Payton Gendron, 18 anni, in tuta mimetica e armato con un fucile semiautomatico, ha effettuato una diretta social dell'attacco. L'Fbi indaga per crimine d'odio ed estremismo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 15 maggio 2022) Payton Gendron, 18 anni, in tuta mimetica e armato con un fucile semiautomatico, ha effettuato una diretta social dell'attacco. L'Fbi indaga per crimine d'odio ed estremismo ...

