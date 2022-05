Ultime Notizie – Stoltenberg: “Ucraina può vincere guerra contro Russia” (Di domenica 15 maggio 2022) “L’Ucraina può vincere questa guerra” contro la Russia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che “gli ucraini stanno coraggiosamente difendendo la loro madrepatria”. “Per aiutarli a fare questo, gli alleati sono impegnati e hanno fornito assistenza di sicurezza all’Ucraina per miliardi di dollari”, ha affermato Stoltenberg al termine della riunione informale della Nato a Berlino. L’offensiva russa in Ucraina sta fallendo e le operazioni nella regione del Donbass sono bloccate. “La guerra della Russia in Ucraina non sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) “L’puòquestala. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, sottolineando che “gli ucraini stanno coraggiosamente difendendo la loro madrepatria”. “Per aiutarli a fare questo, gli alleati sono impegnati e hanno fornito assistenza di sicurezza all’per miliardi di dollari”, ha affermatoal termine della riunione informale della Nato a Berlino. L’offensiva russa insta fallendo e le operazioni nella regione del Donbass sono bloccate. “Ladellainnon sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - occhio_notizie : Nelle prossime due giornate si deciderà chi scenderà in #SerieB e chi rimarrà in #SerieA: ecco il calendario delle… - cn1926it : Da Milano,il tributo a #Insigne: 'Chi ha parole amare per lui lo ama ancor di più' - paolo_caracausi : Piume d’Argento si ferma sul più bello, lo scudetto rimane al Bolzano - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia - zazoomblog : Ultime Notizie – Eurovision 2022 record social: oltre 21 milioni di interazioni - #Ultime #Notizie #Eurovision… -