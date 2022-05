Tempesta D’Amore anticipazioni: Florian Vogt gravissimo, in ospedale non hanno la cura (Di domenica 15 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore Florian Vogt sarà al centro della trama. Il guardaboschi finirà in ospedale. Florian Tempesta D’Amore (Dailymotion screenshot)Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore Florian Vogt finirà in ospedale. Scopriamo insieme cosa accadrà al protagonista della soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 20:55. Florian Vogt ha salvato dalla grotta Hannes e Maya intrappolati durante un terremoto. La scossa li aveva colti di sorpresa e Maya era riuscita col telefonino ad avvisare Florian che si trovava in pericolo. Il guardaboschi non ci ha pensato due volte e ... Leggi su direttanews (Di domenica 15 maggio 2022) Nelle prossime puntate disarà al centro della trama. Il guardaboschi finirà in(Dailymotion screenshot)Nelle prossime puntate difinirà in. Scopriamo insieme cosa accadrà al protagonista della soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 20:55.ha salvato dalla grotta Hannes e Maya intrappolati durante un terremoto. La scossa li aveva colti di sorpresa e Maya era riuscita col telefonino ad avvisareche si trovava in pericolo. Il guardaboschi non ci ha pensato due volte e ...

Advertising

zeki_il : RT @lisadagliocchib: Non chiedere grazia di volo all’uccello ferito, non chiedere fiori all’arbusto dai rami stroncati, non chiedere riso d… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - ColinMartiniano : RT @lisadagliocchib: Non chiedere grazia di volo all’uccello ferito, non chiedere fiori all’arbusto dai rami stroncati, non chiedere riso d… - andreastoolbox : #“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: l’umiliazione di Erik -