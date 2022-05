Spider-Man in versione splatter? Esiste grazie a questo video fanmade (Di domenica 15 maggio 2022) Se sentivate il bisogno di una versione più splatter dei vari film di Spider-Man, beh, con questo video fanmade siete stati accontentati. E se i salvataggi di Spider-Man - quale che sia la versione che vogliamo prendere in considerazione - non fossero andati a buon fine? E se anche quelli mancati avessero avuto un esito ancora più macabro? questo video realizzato da un fan ci mostra come sarebbe potuta andare se la parola d'ordine nel realizzare le varie saghe cinematografiche dell'arrampicamuri Marvel fosse stata "splatter". È diventato ormai virale questo "rifacimento in stile Tarantiniano" di svariati momenti chiave delle pellicole con protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 15 maggio 2022) Se sentivate il bisogno di unapiùdei vari film di-Man, beh, consiete stati accontentati. E se i salvataggi di-Man - quale che sia lache vogliamo prendere in considerazione - non fossero andati a buon fine? E se anche quelli mancati avessero avuto un esito ancora più macabro?realizzato da un fan ci mostra come sarebbe potuta andare se la parola d'ordine nel realizzare le varie saghe cinematografiche dell'arrampicamuri Marvel fosse stata "". È diventato ormai virale"rifacimento in stile Tarantiniano" di svariati momenti chiave delle pellicole con protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e ...

