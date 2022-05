Spalletti: «Insigne fa parte di una cerchia di giocatori che sono prestigiatori come Baggio, Totti, Del Piero» (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico del Napoli: «C’era un’aria bella, un sentimento bello. All’inizio siamo stati frenati, loro sono venuti a sfidarci. Appena siamo riusciti a far valere la nostra qualità abbiamo creato qualche occasione». Insigne – «Durante la stagione è stato uno dei primi ad arrivare al campo, si è sempre allenato. È sempre entrato bene, ha dato il contributo alla squadra. sono calciatori che a volte ti fanno arrabbiare, ma quando non ce li hai li rimpiangi. Fa parte di una cerchia di giocatori che sono prestigiatori come Baggio, Totti, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico del Napoli: «C’era un’aria bella, un sentimento bello. All’inizio siamo stati frenati, lorovenuti a sfidarci. Appena siamo riusciti a far valere la nostra qualità abbiamo creato qualche occasione».– «Durante la stagione è stato uno dei primi ad arrivare al campo, si è sempre allenato. È sempre entrato bene, ha dato il contributo alla squadra.calciatori che a volte ti fanno arrabbiare, ma quando non ce li hai li rimpiangi. Fadi unadiche, ...

