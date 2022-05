Southampton vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 15 maggio 2022) Con un’altra coppa nazionale che si trova abbastanza nella bacheca dei trofei, il Liverpool continua il suo quadruplo inseguimento con la trasferta di martedì 17 maggio a Southampton in Premier League. I padroni di casa hanno avuto 10 giorni per rimuginare sulla recente sconfitta per 3-0 contro il Brentford, mentre i Reds hanno vinto la FA Cup per la prima volta in 16 anni nel fine settimana. Il calcio di inizio di Southampton vs Liverpool è previsto alle 20:45 Prepartita Southampton vs Liverpool: a che punto sono le due squadre? Southampton Una stagione che ha mostrato molti guizzi di promesse si sta concludendo in modo scoraggiante per il Southampton e i suoi fan, che possono trarre conforto dal fatto che la loro squadra è stata dichiarata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022) Con un’altra coppa nazionale che si trova abbastanza nella bacheca dei trofei, ilcontinua il suo quadruplo inseguimento con la trasferta di martedì 17 maggio ain Premier League. I padroni di casa hanno avuto 10 giorni per rimuginare sulla recente sconfitta per 3-0 contro il Brentford, mentre i Reds hanno vinto la FA Cup per la prima volta in 16 anni nel fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Una stagione che ha mostrato molti guizzi di promesse si sta concludendo in modo scoraggiante per ile i suoi fan, che possono trarre conforto dal fatto che la loro squadra è stata dichiarata ...

