Report | le anticipazioni sulle inchieste del 16 maggio 2022

(Di domenica 15 maggio 2022) La puntata diche andrà in onda lunedì 16sarà ricca diche tratteranno temi di grande attualità. Nel corso della serata, il presentatore Sigfrido Ranucci manderà in ondaage che consentiranno al pubblico a casa di scoprire numerosi dettagli in merito ad argomenti particolarmente discussi. Scopriamo quindi di cosa si parlerà nel corso dell'appuntamento trasmesso su Rai 3 e in diretta streaming su RaiPlay a partire dalle ore 21:20. Spazio a temi legati alla Russia nella puntata didel 16, lunedì 16, ci sarà modo di parlare in maniera approfondita di alcune questioni legate alla Russia. La puntata si aprirà infatti con il ...

Advertising

VoxClamantis5 : @meteosergio1 @MMaXXprIIme @FabioFZ3 2/Salvini ci aspetterebbero almeno 5 anni di indagini con continue 'anticipazi… - filadelfo72 : Anticipazioni Report puntata di oggi lunedì 9 maggio, dal Covid alle spie russe - LiberoMagazine_ : Stasera su @RaiTre una nuova puntata di #Report! Non perdete le nuove inchieste di @SigfridoRanucci - direpuntoit : Stasera nuovo appuntamento con le inchieste di #Report: leggi le anticipazioni. - Affaritaliani : Report stasera anticipazioni: spie russe, morti sul lavoro e ransomware -

Fanno il loro ingresso nel cast Li Jun Li ( Damages, Minority, Wu Assassins) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente ( Law & Order, The Man in the High ...Su entrambe c'è la firma dell'attendibile OnLeaks , che ieri ha fornito undettagliato su ... Nel frattempo, grazie alledell'informatore, ecco come potrebbero essere. Il Galaxy Z ...Nuova puntata Report anticipazioni, l'inchiesta su Walter Biot e gli altri servizi in .... Scopriamo quali saranno le tre inchieste più importante della nuova puntata di oggi di Report e le anticipazi ...Nel mentre in Italia si compilano liste di proscrizione nei confronti di giornalisti, storici, intellettuali, per le loro opinioni sulla guerra, Report si occuperà delle quinte colonne di Putin nel ...