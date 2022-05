"Più soldi e meno gas". Prodi smaschera l'autogol dell'Italia con Putin (Di domenica 15 maggio 2022) "A marzo abbiamo pagato il 152% in più alla Russia ma abbiamo ricevuto meno gas". Romano Prodi in collegamento da Bologna parla con Lucia Annunziata nel corso della puntata di "Mezz'ora in più" andata in onda domenica 15 maggio. Il tema è la guerra in Ucraina e il taglio delle forniture. "Ogni mese spendiamo 3 miliardi - prosegue Prodi - ma parallelamente abbiamo ristretto le forniture. Il problema sarà affrontare il prossimo inverno. Nel breve periodo dall'Africa arriverà un aiuto ma non potrà bastare. D'altra parte gli Usa non hanno tanto gas liquefatto da esportare e poi il prezzo di questa tipologia è molto più alto". Poi affronta anche la questione umana di Vladimir Putin. E Prodi ricorda l'uomo che ha incontrato in passato. «È un uomo razionale - ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) "A marzo abbiamo pagato il 152% in più alla Russia ma abbiamo ricevutogas". Romanoin collegamento da Bologna parla con Lucia Annunziata nel corsoa puntata di "Mezz'ora in più" andata in onda domenica 15 maggio. Il tema è la guerra in Ucraina e il taglioe forniture. "Ogni mese spendiamo 3 miliardi - prosegue- ma parallelamente abbiamo ristretto le forniture. Il problema sarà affrontare il prossimo inverno. Nel breve periodo dall'Africa arriverà un aiuto ma non potrà bastare. D'altra parte gli Usa non hanno tanto gas liquefatto da esportare e poi il prezzo di questa tipologia è molto più alto". Poi affronta anche la questione umana di Vladimir. Ericorda l'uomo che ha incontrato in passato. «È un uomo razionale - ...

