Non avere rimpianti serve a vivere meglio? (Di domenica 15 maggio 2022) Non avere rimpianti, non rivangare. È così che ci dicono di fare per vivere (meglio). Siamo chiamati a scuotere diligentemente lontano i pensieri, ombre del passato da mettere in fuga come insegnava Lucio Battisti alle prese con “gli uccelli leggeri” che lo riportavano verso La luce dell’Est, verso quei boschi brumosi dove spuntavano vite possibili e sprecate. Leggi anche › Le relazioni difettose – Alla larga dai rimpianti che ci fanno sprecare tempo Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando la pandemia ha fermato il mondo, Daniel Pink, autore di vari bestseller consigliati dal New York Times, si è messo a raccoglierli – i rimpianti, “un’esperienza universale” – ... Leggi su iodonna (Di domenica 15 maggio 2022) Non, non rivangare. È così che ci dicono di fare per). Siamo chiamati a scuotere diligentemente lontano i pensieri, ombre del passato da mettere in fuga come insegnava Lucio Battisti alle prese con “gli uccelli leggeri” che lo riportavano verso La luce dell’Est, verso quei boschi brumosi dove spuntavano vite possibili e sprecate. Leggi anche › Le relazioni difettose – Alla larga daiche ci fanno sprecare tempo Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando la pandemia ha fermato il mondo, Daniel Pink, autore di vari bestseller consigliati dal New York Times, si è messo a raccoglierli – i, “un’esperienza universale” – ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Non aspettare di avere tutto per godere della vita, hai già tutta la vita per godere di tutto» (Haruki Murakami… - Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - AlbertoBagnai : #èlitaliachevogliamo non è roba da ??, da pandemici, ecc. Tutta gente che si è svegliata solo quando è stata toccata… - salvodimartino6 : Buongiorno @CorteCost, vi agevolo il testo della legge 54/06. Potreste farlo avere al presidente Amato che non l'av… - PiselloLiberale : @HarinezumiB Cosa non si fa per avere i benefici della 104 -